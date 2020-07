Concessionários de praia receiam ter de encerrar por quebras na faturação

Tem sido um mês difícil para os concessionários de praia. Na Caparica, dizem que as regras de segurança têm sido cumpridas, mas que as quebras na faturação estão a ameaçar os negócios.

Numa região que vive sobretudo do que chega de quem vem de fora, as quedas rondam os 90%.

Em maio, no Algarve, o desemprego aumentou mais de 200%, o que equivale a 28 mil pessoas sem trabalho.

Já está disponível a app que informa sobre a lotação das praias

A aplicação Infopraia que faz a monitorização das praias portugueses terá 157 câmaras como auxiliares para obter a informação da lotação do areal, anunciou este sábado a Agência Portuguesa do Ambiente (APA).

Disponível desde o ano passado para telemóveis com sistema operativos IOS e Android, a Infopraia permite este ano classificar as praias pela sua lotação com a intensidade indicada pelas cores -- verde, amarelo e vermelho. Para esta nova funcionalidade, será necessário efetuar uma atualização.

Quebra no turismo externo agrava previsões económicas para Portugal

A Comissão Europeia agravou as suas previsões económicas para Portugal este ano face aos choques da Covid-19, estimando agora uma contração de 9,8% do PIB, muito acima da anterior projeção de 6,8% e da do Governo, de 6,9%.

O Comissário da Economia, Paolo Gentiloni, justifica as previsões com o impacto no setor do turismo externo e com o atraso da abertura das fronteiras com Espanha, que só aconteceu em julho.