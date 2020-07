A despesa das famílias com saúde aumentou 6% em 2019, segundo os dados do Instituto Nacional de Estatística (INE).

O relatório mostra que a despesa em saúde aumentou em todas as rubricas, excepto em hospitais privados, que caiu 0,6%.

A despesa corrente em saúde aumentou 5,6% em 2018 e 5,6% em 2019 e cresceu mais do que o Produto Interno Bruto. Isto significa que as despesas com saúde estão a crescer a um ritmo mais acelerado do que o crescimento da economia.