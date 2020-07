Noventa por cento dos municípios portugueses com vales da UE para instalar wi-fi

A Autoridade Nacional de Comunicações (Anacom) anunciou esta segunda-feira que 277 municípios portugueses conseguiram apoios da Comissão Europeia para a instalação de wi-fi em locais públicos, ou seja, "cerca de 90% dos municípios".

Em comunicado, a Anacom refere que já são conhecidos os resultados da quarta e última convocatória da iniciativa Wifi4EU, "tendo havido 12 municípios portugueses, de um total de 14 candidatos, que foram contemplados com 'vouchers'".

Assim, "elevam-se a 277 os municípios portugueses que conseguiram apoios da Comissão Europeia para a instalação de 'wi-fi' em locais públicos, cerca de 90% dos municípios portugueses", adianta o órgão regulador.

"Os 12 municípios nacionais selecionados com vales nesta última convocatória são Aguiar da Beira, Carrazeda de Ansiães, Fronteira, Guarda, Monchique, Odemira, Olhão, Ponte de Sôr, Póvoa do Varzim, Rio Maior, Sever do Vouga e Tabuaço", refere.