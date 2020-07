O Banco de Portugal decidiu manter o limite máximo de 50 euros nos pagamentos com cartão sem contacto. A medida, que era temporária e que surgiu no âmbito do combate à covid-19, passa assim a ser permanente.

Em Portugal, foi em 2013 que os consumidores puderam começar a fazer pagamentos sem terem de introduzir o PIN. Esta tecnologia permite que a simples aproximação do cartão bancário seja suficiente para concluir a operação não sendo necessário ter qualquer tipo de contacto com o terminal.