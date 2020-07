Atividade económica nos EUA recuperou mas está muito abaixo do nível pré-pandemia

A atividade económica nos EUA recuperou na maior parte do país, mas continua bem abaixo do nível anterior ao da pandemia e a enfrentar elevados níveis de incerteza, relatou esta quarta-feira a Reserva Federal (Fed).

O banco central norte-americano noticiou que as condições económicas no país apresentam melhorias no consumo das famílias e em outras áreas, mas relativizou dizendo que os ganhos verificados ocorreram a partir de pontos de partida muito baixos, quando o encerramento generalizado colocou o país em profunda recessão.

E no texto da Fed acentuou-se que os contactos com empresas nas 12 regiões do banco central expressaram preocupação com o futuro.

"As perspetivas permanecem muito incertas, com os contactados sem saber quanto vai durar a pandemia e qual a dimensão das consequências económicas", escreveu-se no designado Livro Bege.

A informação incluída neste documento vai orientar a discussão que os dirigentes da Fed vão ter no seu encontro sobre política monetária de 28 e 29 de julho.

A opinião maioritária entre os economistas é a de que as taxas de juro de referência vão ser mantidas nos atuais mínimos históricos, com a Fed a procurar amortecer a economia das consequências económicas negativas da pandemia.

O Livro Bege é publicado oito vezes por ano. Cada banco do Sistema da Reserva Federal (SRF) reúne informação sobre as condições económicas na sua área de jurisdição, através de relatórios dos seus responsáveis e entrevistas com empresários, economistas, analistas de mercado e outras fontes.

O Livro Bege sintetiza esta informação pelos bancos do SRF e por setor de atividade. Um sumário dos 12 relatos dos 12 bancos é preparado por um banco do SRF de forma rotativa.