OE 2021: Governo vai negociar com parceiros da esquerda 

O primeiro-ministro quer continuar a ter o apoio da esquerda e assim conseguir que os próximos orçamentos sejam aprovados no Parlamento. As negociações para o do próximo ano arrancam esta quarta-feira com o Bloco e o PCP. Vai ser também debatido programa de recuperação da economia para os próximos 10 anos.

No entanto, Catarina Martins tem dúvidas sobre as verdadeiras intenções do Governo e pede medidas concretas.

As especulações sobre um possível bloco central parecem não passar disso mesmo. Costa diz que é um romance que não vale a pena alimentar, porque iria empobrecer a democracia. Apesar disso, ressalva que o PSD "não tem peste".