Pensões de reforma passam a ser pagas no próprio mês em que forem pedidas

O pagamento das pensões de reforma vai passar a ser feito de forma automática. Depois das queixas apresentadas à Provedoria de Justiça, que revelam atrasos no processamento de pensões a rondar os 10 meses, o Governo quer reduzir o tempo de espera.

Em entrevista ao jornal Público, a ministra da Modernização do Estado e da Administração Pública esclarece que o trabalhador que atingir a idade-limite poderá pedir a sua aposentação no site da Segurança Social Direta e receberá o valor da pensão no próprio mês.

A medida é uma das 158 que fazem parte do Simplex 20-21 e que o Governo estima vir a beneficiar cerca de 60 mil pessoas por ano.