Catarina Martins diz que a escolha de Mário Centeno para o Banco de Portugal é politicamente frágil.

A coordenadora do Bloco de Esquerda lamenta que a Assembleia da República não tenha poder de decisão no processo.

Mas é importante lembrar que partido não quis acelerar o processo legislativo para aprovar o projeto de lei do PAN, que dava poder de voto ao parlamento na escolha do Governador do Banco de Portugal.