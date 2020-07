Mário Centeno é o novo governador do Banco de Portugal 

O ex-ministro das Finanças Mário Centeno foi esta quinta-feira confirmado como o novo governador do Banco de Portugal.

O Conselho de Ministros aprovou esta quinta-feira a nomeação de Mário Centeno para o Banco de Portugal. O ex-ministro das Finanças assume a pasta na segunda-feira.

Mário Centeno sucede a Carlos Costa, que esteve 10 anos no cargo e cujo mandato terminou no dia 8 de julho.

Parlamento aprova relatório da audição de Centeno para governador do BdP

O relatório da audição de Mário Centeno no âmbito da proposta de designação para governador do Banco de Portugal foi aprovado na quarta-feira pelos deputados com voto favorável do PS e a abstenção do PSD e do PCP.

O relatório, votado na Comissão de Economia e Finanças, teve os votos contra do CDS-PP, Bloco de Esquerda, Iniciativa Liberal, PAN e do deputado do PSD Álvaro Almeida.

Durante o debate que antecedeu esta votação, deputados de vários partidos precisaram que o seu voto contra não visa o conteúdo do relatório, mas o facto de não concordarem com a escolha de Mário Centeno para ocupar aquelas funções depois de ter sido ministro das Finanças.

ESCOLHA CONTROVERSA: UMA CURTA CRONOLOGIA

A escolha de Centeno para o cargo foi polémica, pelo facto de este responsável passar quase diretamente do Ministério das Finanças (onde foi ministro até junho) para o Banco de Portugal e, em 9 de junho, ter sido mesmo aprovado no Parlamento, na generalidade, um projeto do PAN que estabelecia um período de nojo de cinco anos entre o exercício de funções governativas na área das Finanças e o desempenho do cargo de governador.

Contudo, em 17 de junho a esquerda parlamentar (PCP e BE, sendo já sabido que PS era contra) demarcou-se da intenção do PAN de estabelecer esse período de nojo e, em 25 de junho, o Parlamento suspendeu por quatro semanas a apreciação na especialidade do projeto do PAN até chegar o parecer pedido ao Banco Central Europeu (BCE).

No mesmo dia, o primeiro-ministro, António costa, escreveu ao presidente da Assembleia da República a comunicar a proposta do Governo para nomear o ex-ministro das Finanças Mário Centeno para o cargo de governador do Banco de Portugal.

António Costa considera que Mário Centeno é um excelente economista e que, por isso, é uma excelente escolha para o Banco de Portugal.