PSD concorda com Costa sobre valores do Estado de Direito

O líder do PSD concorda com o primeiro-ministro quando diz que os valores do Estado de Direito não devem servir de troca para negociar fundos comunitários de resposta à pandemia da Covid-19.

As declarações de Rui Rio surgem depois de António Costa ter defendido, na Hungria, que o país não deve ser penalizado na atribuição de fundos europeus pela postura do Governo.