Volvo com quebra de 79% nos lucros até junho

O grupo sueco Volvo teve um lucro de 316 milhões de euros até junho, menos 79% em termos homólogos, devido ao impacto da crise provocada pela pandemia de covid-19, foi anunciado esta sexta-feira.

O "severo" golpe causado pela crise desde março traduziu-se num "significativo impacto" na produção e na cadeia de fornecimento do grupo, justificou a empresa sueca, lembrando que o resultado operacional caiu 97% no período em análise, para 37 milhões de euros.

As vendas líquidas atingiram os 7.081 milhões de euros, o que representou uma queda de 38% em relação ao segundo trimestre do ano passado.

As encomendas de camiões, a principal divisão do grupo, caíram 45% em termos homólogos, para 26.507 unidades, sendo que as entregas recuaram 58%, para 28.033 veículos.

O presidente executivo do grupo, Martin Lundstedt, disse que "o segundo trimestre deste ano foi caracterizado pela pandemia de covid-19 e pelos os efeitos negativos na sociedade e no desenvolvimento económico".

O gestor adiantou esperar que a procura "permaneça afetada negativamente a curto e a médio prazo pela queda da atividade económica em muitos mercados".

Assinalou ainda que um dos setores "especialmente afetado" foi o dos autocarros turísticos, já que as frotas estão paradas devido à pandemia.