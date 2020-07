Construção do aeroporto do Montijo não deve avançar este ano

Os efeitos da pandemia podem atrasar a construção do novo aeroporto do Montijo. É isso que admite o ministro das Infraestruturas, Pedro Nuno Santos, em entrevista ao Dinheiro Vivo, quando diz que as obras não devem avançar ainda este ano.

Mas ainda esta semana, o presidente executivo da ANA Aeroportos lembrava no Parlamento a importância de avançar com a construção rapidamente.