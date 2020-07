Banco de Portugal vai ser gerido "de portas abertas". Foi assim que Centeno aprendeu em Harvard

O ex-ministro das Finanças Mário Centeno tomou posse na manhã desta segunda-feira como governador do Banco de Portugal.

No primeiro discurso como governador, na cerimónia que decorreu no Ministério das Finanças, Centeno afirmou que pretende gerir a instituição "de portas abertas", tal como aprendeu em Harvard, para ajudar o país a vencer os desafios que tem pela frente.

"É assim que sou, desde hoje, com muita honra, o governador de um Banco de Portugal, verdadeiramente ao serviço de Portugal" disse Centeno.

O PERCURSO DE MÁRIO CENTENO

Mário Centeno nasceu no Algarve em 1966 e licenciou-se em Economia no ISEG, em Lisboa, onde chegou a professor catedrático.

Depois de regressar de Harvard com um doutoramento, em 2000, ingressou no BdP, instituição na qual foi economista, diretor-adjunto do Departamento de Estudos Económicos e consultor da administração.

Entre novembro de 2015 e junho de 2020 foi ministro das Finanças dos dois governos PS liderados por António Costa.

Foi eleito presidente do Eurogrupo - o grupo de ministros das Finanças da Zona Euro - e levou as contas públicas portuguesas ao primeiro saldo positivo em democracia, mais concretamente desde o ano de 1973.

Contudo, o seu percurso também foi feito de polémicas (em 2017, o caso das trocas de SMS com o gestor António Domingues, da Caixa Geral de Depósitos, o que originou uma comissão parlamentar de inquérito, e mais recentemente com o primeiro-ministro sobre a injeção de capital no Novo Banco) e a sua saída foi criticada por quadrantes políticos que o acusaram de abandonar o barco no meio da tempestade provocada pela Covid-19.