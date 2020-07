"Receitas turísticas acumuladas até maio estão 47% abaixo" das do ano passado

"As receitas turísticas acumuladas até maio são 47% abaixo das receitas verificadas no ano passado na mesma altura", afirmou a secretária de Estado do Turismo, reforçando que "vamos ter uma redução abrupta das receitas entre os 50 e os 60%, muito em linha com a Organização Mundial de Turismo e que também justificam a contração do PIB que já é esperado este ano".

Na Edição da Manhã, Rita Marques confirmou que, em agosto, cerca de 50% dos voos e das rotas serão retomadas.

Quanto ao turismo dos portugueses dentro do país, a secretária de Estado garante que há "uma oferta abrangente para qualquer bolsa".

Esta terça-feira vai ser lançado em Alcácer do Sal o programa "Revive Natureza", uma iniciativa do Governo para reabilitar imóveis devolutos inseridos em património natural e assim promover o turismo.