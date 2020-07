Caso EDP. MP deverá pedir suspensão de funções de ex-secretário de Estado

O Ministério Público deverá pedir a suspensão de funções do ex-secretário de Estado da Energia, Artur Trindade, atual administrador do Operador do Mercado Ibérico. O antigo governante foi esta quarta-feira constituído arguido no processo EDP.

Artur Trindade esteve perante o juiz Carlos Alexandre e vai ser interrogado formalmente na próxima sexta-feira, às 14:00, para aplicação das medidas de coação.

À saída, o antigo governante, que foi secretário de Estado durante o Governo de Passos Coelho, confirmou que é arguido, mas não quis falar sobre as suspeitas de corrupção passiva de que é alvo, por alegadamente ter beneficiado a EDP.

EDP ARGUIDA NO CASO DAS RENDAS EXCESSIVAS

O Ministério Público acredita que há suspeitas de corrupção na contratação do pai do ex-secretário de Estado da Energia Artur Trindade como pagamento de favores.

A EDP foi constituída arguida apenas em relação a Artur Trindade e não aos restantes factos que ditaram, entre outras medidas, a suspensão de Mexia e Manso Neto dos cargos.