Micro, pequenas e médias empresas em protesto 

Os empresários das micro, pequenas e médias empresas protestaram esta quarta-feira, junto à Assembleia da República, contra as medidas insuficientes para fazer face à crise criada pela pandemia do novo coronavírus.

Os manifestantes dizem que há muitos negócios com dificuldades em ultrapassar os efeitos da pandemia. Garantem que os apoios anunciados pelo Governo não são suficientes e que pode mesmo estar em causa a sobrevivência de centenas de empresas.

O presidente da CPPME, a confederação que representa estas empresas, propõe a criação de um Fundo de Tesouraria com juros a custo zero e um período de carência alargado.

Jorge Pisco defende que as linhas de crédito anunciadas pelo Governo não chegam.

Governo tem mais mil milhões de euros para micro empresas

O Governo anunciou no início do mês que as micro e pequenas empresas vão poder ter ao dispor uma nova linha de crédito.

"É uma linha que terá uma dimensão de pelo menos mil milhões de euros", disse o ministro da Economia.

Reconhecendo a "violentíssima contração da atividade económica" em março e abril, Siza Vieira adiantou que os dados de maio e do início de junho revelam já alguma retoma "hesitante e moderada", mas também, nas palavras do ministro, "sensível".