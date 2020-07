Ministro garante à CP compensação devida pelas perdas da pandemia

É um comboio suburbano. Não é novo. Mas é recuperado. Em vez de 10 milhões, custou 500 mil a 1 milhão. E ficou pronto muito mais rápido do que um processo de compra que Pedro Nuno Santos admite que a CP precisa. Mas, mais do que isso, estava "encostado há dez anos".

E é isso que o Ministro das Infraestruturas não quer ver: o país "a desperdiçar" a hipótese de rentabilizar o que pode ser recuperado nas oficinas da CP e suprir falhas que há nos suburbanos.

"Há quem ache que este país tem dinheiro para ir buscar material circulante", desabafa o ministro, antes de entrar no comboio "Está tudo bem, não está?", pergunta aos trabalhadores que o esperavam junto à composição, nas oficinas do Entroncamento, onde o Ministro foi buscar o comboio que será posto a circular na Linha de Sintra (e um outro para a Linha de Cascais que ali foi alvo de reparação).

Tudo isto quando, garante Pedro Nuno Santos, o país está apostado em investir na ferrovia. Depois do que considera ter sido o desinvestimento "de sucessivos governos, incluindo o meu", diz.

Ao lado do Presidente da CP, Nuno Freitas, que reconheceu que a pandemia da covid19 trouxe perdas na ordem dos 150 milhões de euros para a empresa, Pedro Nuno Santos garantiu que compensação "devida" não faltará à empresa. Mas há muito para o Governo "ajustar" com a CP.

E sobre os investimentos, na Linha do Oeste, cujo concurso de modernização já devia ter sido lançado, perante as queixas dos autarcas que receiam perda de fundos comunitários, o ministro assegura que "não há risco" porque "há tempo" para executar o projeto da Ferrovia 2020, ainda que reconheça que os autarcas têm razão em estar descontentes com o atraso.