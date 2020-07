Três ex-dirigentes da empresa Wirecard detidos no âmbito de um escândalo por fraude

Três ex-dirigentes da empresa de pagamentos eletrónicos Wirecard foram detidos, no âmbito de um escândalo por fraude que também atingiu a gestão das autoridades de supervisão alemãs, informou esta quarta-feira o Ministério Público de Munique.

Entre os detidos está o antigo líder da empresa, Markus Braun, que já tinha sido detido em junho, mas saiu após pagar uma fiança de cinco milhões de euros. Esta nova detenção surge depois de um aprofundamento das investigações sobre Braun, indicaram fontes do Ministério Público citadas pela agência Efe.

As diligências estão apoiadas por investigações sobre alegada fraude, falsificação de contas e manipulação de mercados que estão a decorrer e que envolvem responsáveis da empresa, indicou uma porta-voz.

O caso Wirecard também afetou a credibilidade da autoridade de supervisão financeira alemã (BaFin). O ministro das Finanças, Olaf Scholz, deverá comparecer na comissão de Finanças do Bundestag (Parlamento) no próximo dia 29 de julho.

Fontes do seu ministério indicaram na passada segunda-feira que Scholz sabia desde fevereiro de 2019 que a BaFin investigava alegações contra a Wirecard, que se declarou insolvente no mês passado e que é acusada de ter aumentado o seu balanço em 1.900 milhões de euros alegadamente inexistentes.

No meio das críticas, o próprio ministro anunciou na semana passada uma reforma da BaFin para que o controlo dos balanços de empresas alemães seja "mais efetivo". Ao mesmo tempo, defendeu a atuação do seu ministério e recusou que tenha atuado com negligência.