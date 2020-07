Microsoft anuncia lucros anuais de 44 mil milhões de dólares

A multinacional norte-americana de software e serviços informáticos Microsoft anunciou na quarta-feira um lucro de 44,3 mil milhões de dólares (37,7 mil milhões de euros) no exercício de 2020, mais 13% que no exercício anterior.

Nos últimos 12 meses, o conglomerado faturou 143 mil milhões de dólares, um crescimento homólogo de 14%.

No último trimestre do seu ano fiscal, correspondente ao segundo deste ano civil, o lucro homólogo desceu 15%, para 11,2 mil milhões de dólares, por força do encerramento de todos os seus estabelecimentos comerciais físicos.

Desde o início de 2020, as ações da Microsoft valorizaram mais de 34% e a sua capitalização bolsista atinge os 1,58 mil milhões de dólares, uma das maiores da praça nova-iorquina.