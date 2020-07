Luís Marques Mendes afirma que o Governo prevê uma queda no PIB de 9%, em vez dos 6,9% previstos inicialmente.

As declarações foram feitas este domingo, no habitual espaço de comentário no Jornal da Noite, onde revelou ainda que o Governo está a trabalhar com "um cenário pior do que estava previsto no Orçamento do Estado".