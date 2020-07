No final da Reunião do Conselho de Ministros Extraordinário, em Lisboa, a aministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Ana Mendes Godinho, fez um balanço aos pedidos de lay-off até o momento.

Em junho, 54 mil empresas fizeram o pedido de lay-off simplificado, um número bem mais alto do que o mês de julho, em que foram registados 23 mil pedidos. Segundo a ministra, o indicador reflete que as empresas estão a retomar a atividade.