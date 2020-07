Partidos políticos reconhecem que agravamento do défice orçamental é uma consequência da pandemia

O défice orçamental disparou para quase 6.800 milhões de euros no primeiro semestre do ano. Um valor que é 900% superior ao registado entre janeiro e junho de 2019.

De acordo com as contas do Ministério das Finanças, a pandemia é responsável por mais de metade do impacto nos cofres do Estado.

Para Rui Rio, líder da oposição, este agravamento, de 6.800 milhões de euros, já era esperado. Mas CDS e o PCP defendem que os apoios à economia estão mal direcionados e são insuficientes.