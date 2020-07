Lucro do BPI caiu 68% para 42,6 M€ no 1.º semestre

O BPI teve lucros de 42,6 milhões de euros no primeiro semestre, menos 68% do que no mesmo período do ano passado, tendo registado 83 milhões de euros em imparidades, divulgou hoje o banco em comunicado ao mercado.

As imparidades criadas entre janeiro e junho foram de "caráter preventivo", segundo o banco detido pelo grupo espanhol Caixabank, relacionadas com a crise económica desencadeada pela covid-19.Na atividade em Portugal, o lucro foi de 6,5 milhões de euros, menos 92,6% face a período homólogo.

A contribuição do Banco de Fomento de Angola (BFA) foi de 33 milhões de euros (abaixo dos 38,1 milhões do primeiro semestre de 2019) e do moçambicano BCI de 3,1 milhões de euros (abaixo dos 9,5 milhões do mesmo período de 2019).

Em termos consolidados, o produto bancário caiu 8,6% para 346,6 milhões de euros, com as comissões líquidas a caírem 7,1% em termos homólogos para 118,1 milhões de euros "devido ao abrandamento da atividade económica decorrente da pandemia, incluindo o impacto das medidas de apoio aos clientes implementadas pelo banco, e à evolução dos mercados de capitais com impacto nas comissões de fundos de investimentos e seguros de capitalização", segundo o BPI.

Já a margem financeira cresceu 2,4% para 220 milhões de euros, o que atribui ao "crescimento da carteira de crédito".

Os custos de estrutura diminuíram 3,6% para 215,9 milhões de euros, sendo que os custos com pessoal mantiveram-se praticamente estáveis em 122,4 milhões de euros.

Na atividade em Portugal (quebra de lucros de 93% para 6,5 milhões de euros), o produto bancário registou uma descida de 6,1% para 311,8 milhões de euros, com crescimento da margem financeira em 2,4% para 220 milhões de euros e redução de 7,1% das comissões líquidas para 118,1 milhões de euros.

Ainda no consolidado, o crédito a clientes (bruto) aumentou 2,2% face a dezembro passado para 24.516,6 milhões de euros.

O rácio de ativos problemáticos (rácio de 'Non-performing Exposures') desceu para 2% face aos 3,3% de junho de 2019. Os depósitos de clientes subiram 8,8% face a dezembro para 25,3 milhões de euros.

O rácio de capital CET1 passou de 13,4% no final de 2019 para 13,8% em junho deste ano.

Em junho, o Banco BPI contava com 4.817 trabalhadores em Portugal, menos 23 em relação a dezembro de 2019. Na mesma data a rede de balcões era de 406, menos 29 face a dezembro passado.