Novo Banco vendeu imóvel avaliado em 36 mil euros por pouco mais de 2 mil

O Novo Banco nega vender imóveis "a desconto", como referiu no comunicado enviado às redações no início da semana, mas a investigação do jornal Público mostra que algumas casas foram vendidas a preços muito abaixo da avaliação feita pelas Finanças.

Dá o exemplo de um imóvel, em Ferreira do Zêzere, que a Autoridade Tributária avalia em 36 mil euros mas que a instituição liderada por António Ramalho vendeu por 2.145 euros.

Segundo o jornal Expresso, o Fundo de Resolução deu luz verde às operações que geraram perdas. Das 194 transações propostas pelo Novo Banco até março, o Fundo opôs-se apenas a 12%.

Veja também: