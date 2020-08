Consultor do Governo responde às críticas

O plano que António Costa Silva apresentou ao Governo não convenceu a oposição.

Em entrevista à Antena 1, o consultor do Governo responde às críticas reforçando que a pandemia obrigou a entrar numa nova era e lamenta que o seu plano continue a ser discutido com base em conceitos do passado.

António Costa Silva considera que a TAP e o novo aeroporto são "indispensáveis" ao país e reafirmou que a ligação ferroviária de alta velocidade entre Lisboa e Porto "é cada vez mais importante".