Bancos pressionam contabilistas a validarem falsas declarações

A denúncia foi feita na quarta-feira pela bastonária da Ordem dos Contabilistas Certificados na conferência semanal com os profissionais inscritos na ordem. Acusa os bancos de estarem a fazer pressão sobre os contabilistas para que validem falsas declarações.

Em causa estão declarações falsas de quebras de faturação acima de 40%, com vista ao acesso às linhas de crédito com garantia do Estado.

Ao Jornal de Negócios, a bastonária diz que vai apresentar provas ao Ministério Público. Considera ainda que a situação é "gravíssima" e que consiste num "crime público".

