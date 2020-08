"Em Portugal, existe um certo preconceito de que as empresas têm prazer em despedir" 

João Vieira Lopes, presidente da Confederação do Comércio e Serviços de Portugal, esteve esta quarta-feira na Edição da Noite, da SIC Notícias, para falar sobre as rescisões por mútuo acordo em lay-off.

O presidente da CCP considera que existe "um certo preconceito" em Portugal de que as empresas "têm prazer em despedir".

"As empresas precisam das pessoas para trabalhar. As pessoas é que fazem funcionar as empresas."