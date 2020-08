Governo trava venda de imóveis do antigo BPN

O Governo travou a venda de imóveis do antigo BPN avaliados em 265 milhões de euros.

De acordo com o Jornal Público, a ordem partiu do Ministério das Finanças que deu instruções à Parvalorem para interromper a venda da carteira de imóveis recentemente colocada no mercado, com a designação Projeto Miraflores. Porém, não esclareceu os motivos para a interrupção.

O património contempla dezenas de imóveis, na maioria comerciais, concentrados em Lisboa e no Porto.

A venda de ativos estava a ser intermediada pela Alantra, sociedade liderada em Portugal por Ana Rita Barosa, uma antiga assessora de Ricardo Salgado.