Taxa de desemprego sobe em junho para os 7,3%

A taxa de desemprego aumentou em junho para 7,3%, mais 1,4 pontos do que em maio e mais 0,7 pontos que no mesmo mês de 2019, segundo dados hoje anunciados pelo Instituto Nacional de Estatística (INE).

De acordo com as estimativas mensais do desemprego, hoje divulgadas, os dados provisórios apontam ainda para que a taxa de desemprego (segundo o conceito da Organização Internacional de Trabalho) tenha continuado a subir em julho para os 8,1%, mais 0,8 pontos percentuais que no mês precedente e mais 1,6 pontos percentuais do que há um ano.

O INE refere também que segundo resultados finais de junho, a população empregada subiu 0,3% relativamente ao mês anterior e caiu 3,4% em relação ao mesmo mês de 2019

Marcelo lembra que o pior ainda não chegou

O Presidente da República diz que o pior ainda não chegou e que a crise económica provocada pela pandemia vai fazer com que muitas famílias “batam no fundo”. Marcelo Rebelo de Sousa mostra-se preocupado sobretudo com aqueles que terão dificuldades de reajustamento ao mercado de trabalho, com os empregos precários e os jovens que vêm projetos adiados.