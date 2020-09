Dívida pública portuguesa atinge novo recorde 

A dívida pública subiu mais de 4,9 mil milhões de euros no mês de julho e atingiu um novo recorde.

Os dados do Banco de Portugal mostram que o endividamento do Estado aumentou para os 264,7 mil milhões de euros, o valor mais elevado de sempre, ultrapassando o anterior recorde, registado em maio.

No segundo trimestre do ano, a dívida pública subiu para os 127,1% do PIB, numa altura em que a economia portuguesa caiu 16,3%.

No final do ano passado, o rácio da dívida pública estava nos 117,7% do PIB.

As últimas previsões do Governo para este ano são 134,4% do PIB, tendo em conta os efeitos da pandemia do novo coronavírus na economia portuguesa.