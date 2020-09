André Ventura pede divulgação "pública e integral" da auditoria ao Novo Banco

O Chega! entregou esta quarta-feira na Assembleia da República um projeto de resolução onde pede a divulgação da auditoria ao Novo Banco.

André Ventura diz que não há motivos para o relatório ser confidencial.

Presidente do Novo Banco diz que perdas foram herdadas do BES

O Presidente do Novo Banco diz que a instituição pode sair prejudicada se forem divulgadas todas as informações relativas à auditoria às contas. Segundo o executivo do banco, as perdas de mais de quatro mil milhões de euros foram herdadas do BES, de Ricardo Salgado.

Em conferência de imprensa, António Ramalho garantiu ainda que todas as vendas de ativos tóxicos tinham mesmo de acontecer ou o banco era penalizado. Diz também que foram feitas “às claras” e nunca debaixo da mesa.

António Ramalho vai ser ouvido no Parlamento daqui a 15 dias.

Veja também: