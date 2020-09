Covid-19. Termina este domingo prazo para sócios-gerentes pedirem apoio

Termina este domingo o prazo para os sócios-gerentes de micro e pequenas empresas pedirem um apoio extraordinário, caso tenham tido quebras superiores a 40% devido à pandemia.

O formulário está disponível no portal Segurança Social Direta.

O apoio é atribuído a qualquer sócio-gerente, tenha ou não participação no capital da empresa.

Este apoio estava anteriormente previsto para sócios-gerentes de empresas com faturação anual de até 80 mil euros (contra um teto inicial fixado em 60 mil euros), mas uma nova alteração proposta pelo PSD, incluída no Orçamento Suplementar, voltou a alargar o apoio, deixando cair este limite.

"Deixa de se verificar, como condição de acesso, para os gerentes e sócios gerentes das micro e pequenas empresas, tenham ou não participação no capital da empresa, os empresários em nome individual, bem como os membros dos órgãos estatutários de fundações, associações ou cooperativas com funções equivalentes daqueles, que estejam, nessa qualidade, exclusivamente abrangidos pelos regimes de segurança social, a regra do volume de faturação inferior a 80 mil euros, bastando existir uma quebra de faturação de pelo menos 40% nas situações de quebra abrupta e acentuada da atividade", refere a Segurança Social.