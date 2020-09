Novo Banco. António Ramalho demite-se se forem provadas vendas à Lone Star 

António Ramalho garante que sai da presidência do Novo Banco se forem comprovadas vendas à Lone Star, o acionista maioritário da instituição.

Ouvido esta terça-feira no Parlamento, o CEO do banco diz que herdou do BES uma carteira de imóveis velha, má e ilegal. Explica que, por isso, as vendas em pacote eram inevitáveis e que as propriedades em causa estavam sobreavaliadas.