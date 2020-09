BES Miami ajudou magnata da Venezuela a retirar 100 milhões de dólares do país

A filial do BES em Miami terá ajudado um multimilionário da Venezuela, Alejandro Ceballos, a retirar 116 milhões de dólares do país.

A revelação é feita pelo Consórcio Internacional de Jornalistas de Investigação, que teve acesso a 2.100 relatórios bancários confidencias, sete deles que envolvem o BES Miami.

Em causa estão suspeitas que envolvem clientes brasileiros e venezuelanos, como Alejandro Ceballos, que celebrou contratos públicos com o Governo de Caracas e que terá transferido esse dinheiro para outras contas do BES e de outras instituições.

Parte desses mais 100 milhões de dólares foram parar a contas de famíliares de Ceballos e 20 milhões foram transferidos para entidades com contas na Suíça e na Holanda.

Estas operações foram realizadas em 2013 e 2014, meses antes da derrocada do Banco Espírito Santo em Portugal. O BES Miami só foi vendido no final do ano passado pela comissão liquidatária do banco e nunca chegou a fazer parte do Novo Banco.