CMVM notifica Artur Trindade sobre processo de suspensão da administração da OMIP

A Comissão do Mercado de Valores Mobiliários notificou esta segunda-feira o ex-secretário de Estado Artur Trindade da abertura de um processo para a sua suspensão da administração da OMIP, alegando "dúvida fundada" quanto à adequação aos cargos.

"Na sequência de diligências de supervisão que vem efetuando nos últimos dois meses, a Comissão do Mercado de Valores Mobiliários [CMVM] notificou hoje Artur Álvaro Laureano Homem da Trindade, a OMIP --- Pólo Português, S.G.M.R., S.A., a OMIClear C.C. S.A e os restantes administradores de cada uma destas entidades, do início de um procedimento administrativo tendente à reavaliação da sua adequação para o exercício das funções de presidente do conselho de administração da OMIP --- Pólo Português, S.G.M.R., S.A. e de vice-presidente do conselho de administração da OMIClear C.C. S.A", avançou, em comunicado, o regulador presidido por Gabriela Figueiredo Dias.

De acordo com a CMVM, existe uma "dúvida fundada" sobre a adequação de Artur Trindade aos cargos regulados que ocupa, prejudicando a confiança dos investidores e dos restantes agentes económicos, constituindo ainda "um risco" para a estabilidade do sistema financeiro.

Arguido no processo EDP

Em julho, Artur Trindade foi constituído arguido no âmbito do processo EDP.

O antigo secretário de Estado da Energia, que agora é administrador da entidade que gere o mercado ibérico de eletricidade, tem dez dias úteis para se pronunciar sobre o projeto de decisão (a suspensão).

No documento, a CMVM vincou ainda que a avaliação da adequação para o exercício das funções tem uma "importância decisiva para a retoma da confiança dos investidores e dos agentes do mercado no sistema financeiro".

O procedimento prevê a aplicação de uma medida cautelar tendo em vista "assegurar a abstenção preventiva" do antigo secretário de Estado da Energia das suas funções até ser comunicada a decisão resultante do processo.

"A supervisão financeira, enquanto fator de proteção do investidor e de desenvolvimento do mercado, não prescinde para alcançar os seus objetivos, do preenchimento de requisitos de elevada competência profissional, disponibilidade e irrepreensível ética dos gestores das entidades", notou o regulador, acrescentando que a confiança no sistema financeiro foi "fortemente abalada pelos eventos ocorridos nos últimos anos".

Processo EDP. Suspeito de corrupção passiva

No âmbito do processo EDP recaem sob Artur Trindade suspeitas de corrupção passiva relacionadas com a contratação do seu pai pela elétrica como troca de favores, situação que terá levado já à constituição da EDP como arguida no processo.

O juiz Carlos Alexandre decretou a suspensão de funções dos presidentes da EDP e da EDP Renováveis, respetivamente, António Mexia e João Manso Neto, concordando ainda com outras medidas de coação propostas pelo Ministério Público relativas ao pagamento de uma caução e proibição de contactos entre arguidos.