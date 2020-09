Auditoria ao Novo Banco. Tribunal de Contas avalia ativos do banco

Há duas semanas que a ideia de uma nova auditoria ao Novo Banco realizada por entidades públicas começou a ganhar expressão no poder político.

A SIC sabe que o Tribunal de Contas decidiu avaliar os ativos do Novo Banco sem esperar pela sugestão dos partidos. Ao que a SIC apurou, a auditoria em curso pretende avaliar a forma como foram utilizados os dinheiros públicos injetados no Novo Banco.

Questionado sobre o assunto, o Tribunal de Contas diz que "incluiu no plano trienal 2020-2022 uma auditoria sobre a estabilidade do sistema financeiro".

Lembra ainda que já foi produzido um primeiro relatório com "observações sobre o Novo Banco e o Fundo de Resolução", publicado em julho no site do Tribunal de Contas.