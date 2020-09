Comissão de inquérito ao Novo Banco. BE diz que apoio do PSD devia ter sido em 2014

Em entrevista ao Polígrafo SIC, Rui Rio anunciou na segunda-feira que o PSD vai viabilizar a criação da comissão de inquérito ao Novo Banco. Catarina Martins diz que o apoio do PSD só peca por ser tardio, mas pede uma auditoria pública ao caso.

Rui Rio diz que concorda com a proposta do Bloco de Esquerda e considera que uma nova injeção de capital no banco só pode acontecer depois de uma auditoria às contas, feita por uma instituição pública, como o Tribunal de Contas.

BE só aprova OE2021 com o fim das transferências para o banco

O presidente do Novo Banco não põe de parte uma nova injeção de capital na instituição. Mas essa é uma das linhas vermelhas da esquerda nas negociações para o próximo Orçamento do Estado.

O Bloco de Esquerda já disse que não aceita mais transferências para o Fundo de Resolução e exige uma nova auditoria.