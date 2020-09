Jerónimo de Sousa avisou o Governo que se o próximo Orçamento do Estado for "mais do mesmo", não pode contar com o PCP.

É a resposta do Partido Comunista a nova dramatização do Governo nas negociações com os partidos de esquerda.

Duarte Cordeiro, o secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares, exigiu um compromisso aos antigos parceiros e repetiu: o país não pode somar uma crise política a uma crise económica e social.