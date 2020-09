Comissão de inquérito ao Novo Banco. Deverão ser aprovadas as propostas do PS, BE e IL

São discutidas esta sexta-feira no Parlamento quatro propostas para criar uma comissão de inquérito à gestão do Novo Banco.

A SIC sabe que três deverão ser aprovadas: as do PS, Bloco de Esquerda e Iniciativa Liberal.

Os bloquistas querem averiguar o porquê dos prejuízos reportados pelo Novo Banco desde a altura da resolução. Querem também saber os contornos do processo de venda ao fundo Lone Star e perceber como é que foi fiscalizada a gestão do banco.

A proposta do PS não difere muito, mas vai mais atrás no tempo, centrando-se nas perdas do Novo Banco desde que foi criado.

A Iniciativa Liberal quer avaliar a gestão do banco desde que foi vendido e apurar se o Banco de Portugal fez ou não uma supervisão adequada do período anterior à resolução do BES.

