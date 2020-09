O Presidente da República recusou comentar a aprovação do inquérito parlamentar sobre o Novo Banco. Marcelo Rebelo de Sousa diz que é preciso esperar pelo trabalho dos deputados.

Só a proposta de Comissão de Inquérito Parlamentar (CPI) ao Novo Banco apresentada pelo BE obteve esta sexta-feira o consenso de todas as bancadas partidárias do hemiciclo, enquanto as de Chega, Iniciativa Liberal e PS foram alvo de críticas.