Onde vai Portugal gastar os 13 mil milhões da Europa para a recuperação económica?

O Plano de Recuperação e Resiliência já começa a ganhar forma e, numa altura em que já conta com os contributos dos partidos, o Governo começa a revelar onde vai gastar os 13 mil milhões de euros a fundo perdido que vão chegar de Bruxelas para a recuperação económica.

Entre as medidas, avançadas pelo jornal Público e confirmadas pela SIC, está a aposta na habitação para 26 famílias mais carenciadas, o reforço dos transportes públicos, além do reforço na ferrovia - vai investir também num elétrico em Loures e num autocarro autónomo no Porto -, mais oito mil camas de cuidados continuados, o reforço dos meios complementares de diagnóstico e a digitalização de áreas como a Justiça, a Saúde e a administração pública.

O Governo vai ainda criar duas novas pontes com Espanha (uma entre Sanlucar de Guadiana e Alcoutim e outra sobre o Rio Sever), investir em mais meios aéreos para o combate aos incêndios e melhorar a eficiência energética dos edifícios.

