Plano de recuperação e resiliência. Rangel compara investimentos aos de Sócrates

Em entrevista à SIC Notícias, o eurodeputado social-democrata Paulo Rangel deixa críticas ao plano de recuperação e resiliência e compara os investimentos com os do tempo de José Sócrates.

Já o vice-presidente do grupo-parlamentar do PS, Carlos Pereira, não percebe as críticas ao plano e diz que se os sociais-democratas não estão satisfeitos, devem dar contributos e não apenas criticar.

Documento foca-se em 10 eixos centrais

O plano, para fazer face à crise provocada pela pandemia da covid-19, foi delineado por António Costa Silva. Traça um percurso prioritário para a aplicação das verbas que serão disponibilizadas a Portugal pelo fundo de apoio europeu a países mais afetados pela pandemia.

Entre os 10 eixos principais estão a reconversão industrial, mobilidade, comércio, saúde e o Estado social.

Algumas propostas foram apresentadas por cidadãos e focam-se nas áreas da ciência, tecnologia, transição digital, administração pública, medidas de combate à corrupção e transparência.

