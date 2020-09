Novo lay-off: Segurança Social paga 100% das horas não trabalhadas

Os trabalhadores que tiverem o horário reduzido a partir de outubro vão receber apenas uma parte das horas não trabalhadas e esse valor será assegurado a 100% pela Segurança Social.

As horas trabalhadas são pagas pelo patrão mas no caso das empresas com quebras na faturação acima de 75% e que optem por mandar os trabalhadores para casa (reduzam o horário a 100%) o salários será pago unicamente pelo Estado.

A remuneração dos trabalhadores abrangidos não pode nunca ser inferior a 88% do salário base.