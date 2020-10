Gondomar é na área metropolitana do Porto das autarquia que pratica um preço da água mais elevado. Está na quarta posição e a situação já levou à organização de um movimento cívico.

Em defesa dos consumidores do concelho, o movimento quer que a autarquia acabe com a concessão de 30 anos à empresa Águas de Gondomar ou que pelo menos consiga negoicar a redução do tarifário.