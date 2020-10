Página bcp.private.com não tem relação com BCP nem está habiilitada a exercer

A Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) alertou hoje que a entidade que atua através do 'website' https://www.bcpprivate.com/ não tem qualquer relação com o BCP, nem está autorizada a exercer qualquer atividade de intermediação financeira em Portugal.

Em comunicado, a CMVM adverte que esta entidade está "a utilizar indevidamente elementos identificativos, como sejam denominação semelhante, morada e número de identificação de pessoa coletiva, do intermediário financeiro registado junto da CMVM, Banco Comercial Português, S.A.".

Contudo, salienta, "essa entidade, ao contrário do divulgado, não tem qualquer relação com o intermediário financeiro Banco Comercial Português, S.A., registado na CMVM, e que não é objeto da presente comunicação nem, de qualquer forma, visado pela mesma".

O regulador adverte também que "essa entidade, que utiliza indevidamente elementos identificativos da entidade registada junto da CMVM, não se encontra legalmente habilitada para realizar publicidade ou prospeção de clientes dirigidas à celebração de contratos de intermediação financeira".

A CMVM recomenda aos investidores a consulta das listas de intermediários financeiros autorizados e de entidades habilitadas a prestar serviços financeiros em Portugal em regime de Livre Prestação de Serviços (LPS), disponíveis na sua página eletrónica.

Segundo o regulador do mercado, todas as pessoas e entidades que tenham estabelecido qualquer relação comercial com esta entidade poderão contactar a CMVM através do número 800 205 339 (linha verde) ou por 'e-mail', para [email protected]