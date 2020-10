Mário Centeno apela ao cumprimento das obrigações em relação ao Novo Banco

O governador do Branco de Portugal apela ao Estado que cumpra as obrigações que assumiu em relação ao Novo Banco. Mário Centeno diz que é preciso evitar decisões que coloquem em causa a estabilidade do sistema financeiro.

Novo Banco: Governo aceita não fazer nenhum empréstimo público em 2021

O Governo assumiu na passada sexta-feira o compromisso de não fazer qualquer empréstimo público ao Fundo de Resolução para financiar o Novo Banco em 2021, mas defendeu uma solução que evite riscos sistémicos no sistema financeiro nacional.

Esta posição foi transmitida em conferência de imprensa pelo secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares, Duarte Cordeiro, em resposta a uma das "linhas vermelhas" que têm sido colocadas pelo Bloco de Esquerda nas negociações do Orçamento do Estado para o próximo ano.

Governo e BE não se entendem sobre o financiamento do Novo Banco

Depois de uma longa reunião de sete horas na semana passada, o Bloco de Esquerda anunciou que exige ao Governo que o Fundo de Resolução deixe pura e simplesmente de conceder garantias públicas ao Novo Banco.

Logo a seguir, o secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares Duarte Cordeiro respondeu que a exigência implicaria um risco em cadeia para o sistema financeiro e afirmou que a única coisa que o Governo pode assegurar é que o Estado não coloque diretamente mais dinheiro no Fundo de Resolução.