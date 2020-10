Polónia aplica multa recorde a empresa energética russa

O departamento polaco antimonopólio UOKIK anunciou esta quarta-feira que impôs uma multa recorde de mais de seis mil milhões de euros à Gazprom, por causa da construção do gasoduto Nord Stream 2, que liga a Rússia à Alemanha.

Em 2016, o UOKIK considerou que o gasoduto Nord Stream 2 poderia prejudicar a concorrência e recusou-se a aprovar o projeto, para dois anos mais tarde iniciar um processo judicial contra a maior empresa de energia da Rússia, responsável pelo projeto, a Gazprom.

Esta quarta-feira, o UOKIK anunciou que a Gazprom terá de pagar uma multa de 29 mil milhões de zlotys (cerca de 6,45 mil milhões de euros) e que as cinco empresas envolvidas na construção do gasoduto (a francesa Engie Energy, a alemã Uniper, a austríaca OMV, a anglo-holandesa Shell e a alemã Wintershall) foram também condenadas a uma multa global de 234 milhões de zlotys (cerca de 52 milhões de euros), acusando-as de terem criado uma 'joint venture' sem o seu acordo.

"De acordo com a decisão do Presidente do Gabinete da Concorrência e Defesa do Consumidor, as entidades são obrigadas a rescindir os contratos celebrados para o financiamento do gasoduto Nord Stream 2", lê-se no comunicado do UOKiK.

A Gazprom afirmou em comunicado que "discorda fundamentalmente da posição do UOKiK" e da multa imposta, afirmando que "o projeto não foi implementado por uma 'joint venture', mas por uma subsidiária da Gazprom, com financiamento de dívida".

"O valor inédito da multa indica a vontade de se opor, por todos os meios, à implantação do projeto Nord Stream 2", denuncia a Gazprom, anunciando a intenção de recorrer da decisão.

O porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov disse não ter dúvidas de que a Gazprom fará "tudo o que pode e deve ser feito" para responder a esta decisão do organismo polaco.

A vice-presidente da Comissão Europeia e Comissária para a Concorrência, Margrethe Vestager, afirmou não ter colaborado com Varsóvia nesta matéria e não conhecer os pormenores da multa, reconhecendo que esta penalização era "rara e muito elevada".

A Polónia, a Ucrânia e os Estados Bálticos opõem-se ao Nord Stream 2, por considerá-lo um projeto político.

"O Nord Stream 2 é um elemento de política, de geopolítica, conduzido com perseverança pela Federação Russa", disse o primeiro-ministro polaco, Mateusz Morawiecki, na semana passada, em Bruxelas.

"Não é nada mais do que um elemento da geopolítica russa que visa os interesses não apenas da Polónia, mas de toda a Europa central e oriental e grande parte da União Europeia. Além de que é uma das suas bases -- a solidariedade energética", acrescentou o líder do Governo polaco.

Após a tentativa de envenenamento de Alexey Navalny, o principal crítico do Kremlin, a União Europeia, levantou sanções contra a Rússia, enquanto a Alemanha não descarta o congelamento das obras de Nord Stream 2, como forma de protesto, o que dá a Morawiecki um argumento explicativo para a decisão hoje anunciada.

"Espero que hoje muitos países confirmem que o envenenamento do senhor Navalny e o Nord Stream 2 não são dois assuntos distintos", insistiu o primeiro-ministro polaco, em Bruxelas.

O gasoduto também é criticado pelos Estados Unidos que ameaçam com sanções as empresas participantes de sua construção.

Desde que a multa foi anunciada, as ações da Gazprom caíram quase 1,4% na Bolsa de Valores de Moscovo.