Governo anuncia “maior investimento de sempre” na habitação e na ferrovia

Para o Governo, a melhor forma de responder à crise provocada pela pandemia de Covid-19 é colocar a “economia a crescer o mais rapidamente possível”. Quem o diz é Pedro Siza Vieira, ministro da Economia, na sessão de esclarecimentos sobre o Plano de Recuperação e Resiliência.

O plano, apresentado pelo Governo, pretende iniciar a recuperação económica em Portugal. Para isso, conta com investimentos no setor da habitação e da ferrovia que, segundo Pedro Nuno Santos, ministro das Infraestruturas, é “o maior investimento de sempre” em ambas as áreas.

As críticas chegam dos partidos da direita parlamentar que consideram que este plano se limita a engordar a máquina no Estado através do lançamento de obras públicas, deixando as empresas sem qualquer apoio.