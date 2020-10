Problemas técnicos na página online da Caixa Geral de Depósitos "já foram ultrapassados"

A CGD informou que "já foram ultrapassados os constrangimentos existentes" na página online, "estando normalizados os serviços da Caixa", disse à Lusa fonte oficial.

"As dificuldades registadas estiveram relacionadas com o acesso aos nossos canais por dificuldades nas ligações Internet", refere a Caixa Geral de Depósitos (CGD). "As interligações entre os sistemas informáticos foram já totalmente repostas", asseverou a mesma fonte.