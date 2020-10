Autarca do Porto ataca: "Senhor ministro, se são as quatro rotas do Porto que dão prejuízo, pare com elas"

O presidente da Câmara Municipal do Porto, Rui Moreira, não gostou das declarações do ministro das Infraestruturas, na quinta-feira na Comissão de Economia, Inovação, Obras Públicas e Habitação, no Parlamento.

Pedro Nuno Santos disse que as rotas da TAP para o Porto dão prejuízo à empresa. Rui Moreira respondeu no Facebook:

"Pelos vistos, são as quatro rotas do Porto que dão prejuízo à TAP. As rotas de Lisboa darão lucro. A nova rota Lisboa/Bilbau deve ser um 'must' em termos de rentabilidade e importantíssima para uma estratégia nacional. Promover visitas ao Gugenheim basco é 'top'. Mas, senhor ministro, são boas notícias. Se são as quatro rotas do Porto que dão prejuízo, pare com elas. Mas, por favor, incorpore a TAP na Carris ou na muito rentável Soflusa. Não nos importamos, havemos de encontrar uma solução. Para Lisboa é ótimo: fica com a TAP que, sem o prejuízo do Porto, deixa de ser um perdócio".